100 check up ginecologici gratuiti in dieci città italiane grazie al tour Dalla parte di noi donne dedicato alla prevenzione femminile
In dieci città italiane si svolge il tour Dalla parte di noi donne, che offre 100 check-up ginecologici gratuiti in ogni località. La campagna, promossa da Alfasigma e patrocinata dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, si svolge a bordo di un camper. L’obiettivo è promuovere la prevenzione femminile attraverso visite gratuite e attività di divulgazione. La mobilitazione si estende su tutto il territorio nazionale, con tappe programmate nelle diverse città.
Una campagna in camper, promossa da Alfasigma e patrocinata dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, che attraversa tutta la Penisola per fare prevenzione e divulgazione, offrendo 100 visite gratuite per ciascuna tappa. Ecco dove e come prenotarsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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