In dieci città italiane si svolge il tour Dalla parte di noi donne, che offre 100 check-up ginecologici gratuiti in ogni località. La campagna, promossa da Alfasigma e patrocinata dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, si svolge a bordo di un camper. L’obiettivo è promuovere la prevenzione femminile attraverso visite gratuite e attività di divulgazione. La mobilitazione si estende su tutto il territorio nazionale, con tappe programmate nelle diverse città.

Una campagna in camper, promossa da Alfasigma e patrocinata dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, che attraversa tutta la Penisola per fare prevenzione e divulgazione, offrendo 100 visite gratuite per ciascuna tappa. Ecco dove e come prenotarsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 100 check up ginecologici gratuiti in dieci città italiane grazie al tour Dalla parte di noi donne, dedicato alla prevenzione femminile

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