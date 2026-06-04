Yoga artigianato e workshop | Bonfire Market torna sotto gli ulivi della Caffarella

Sabato 6 e domenica 7 giugno si svolge una nuova edizione del Bonfire Market nell'Uliveto di Sant’Urbano, all’interno della Caffarella. L’evento prevede sessioni di yoga, esposizioni di artigianato e workshop vari. La manifestazione si svolge sotto gli ulivi dell’area verde, coinvolgendo visitatori e partecipanti in attività all’aperto. Sono presenti stand con prodotti artigianali e spazi dedicati a laboratori pratici. L’accesso è libero e aperto al pubblico.

Sabato 6 e domenica 7 giugno torna all’Uliveto di Sant’Urbano, nel cuore della Caffarella, una nuova edizione di Bonfire Market, l’evento dedicato ad artigianato, creatività e sostenibilità.Per due giornate a ingresso gratuito, oltre 40 espositori selezionati da tutta Roma animeranno il market con centinaia di creazioni handmade: illustrazioni, bijoux, accessori, abbigliamento, oggetti di design e produzioni indipendenti. La suggestiva cornice dell’uliveto, immersa tra la campagna romana e le testimonianze archeologiche del Parco dell’Appia Antica, offrirà ai visitatori un’atmosfera autentica e rilassata, ideale per vivere un’esperienza all’insegna della creatività, dell’incontro e della condivisione. 🔗 Leggi su Multisapere.com

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