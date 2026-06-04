XX Giugno festa grande | La città custode di una data storica

Notizia in breve

Il XX giugno è stato celebrato con una serie di eventi che hanno coinvolto la città. Sono stati organizzati monologhi teatrali, mostre commemorative, convegni e una pedalata dedicata ai toponimi. Le associazioni locali hanno collaborato per rendere questa giornata una vera e propria festa, con l’obiettivo di ricordare e valorizzare una data storica importante per la comunità. La città si è mobilitata per onorare questa ricorrenza.