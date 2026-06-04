XX Giugno festa grande | La città custode di una data storica
Il XX giugno è stato celebrato con una serie di eventi che hanno coinvolto la città. Sono stati organizzati monologhi teatrali, mostre commemorative, convegni e una pedalata dedicata ai toponimi. Le associazioni locali hanno collaborato per rendere questa giornata una vera e propria festa, con l’obiettivo di ricordare e valorizzare una data storica importante per la comunità. La città si è mobilitata per onorare questa ricorrenza.
Monologhi teatrali, mostre rievocative, convegni e perfino la pedalata toponomastica: anche quest’anno associazioni in campo per contribuire a fare del XX Giugno la “Festa grande” della città. Il programma, che abbraccia quasi tutto il mese, è stato presentato ieri a Palazzo dei Priori dalle realtà impegnate a mantenere viva la memoria di una delle date identitarie di Perugia. Tra queste, la Società Operaia di Mutuo Soccorso, Borgo Bello, Famiglia Perugina, il Circolo Ponte d’Oddi e la Società del Bartoccio a cui si deve la nascita del comitato organizzatore dieci anni fa. "XX Giugno Festa Grande - ricorda Primo Tenca – è un’iniziativa nata dal tessuto associativo cittadino per restituire alla comunità un momento centrale della propria storia, trasformandolo in un’occasione partecipata, diffusa e condivisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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