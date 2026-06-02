Due giorni dedicati al benessere e alla partecipazione, dalla città al mare. " Sportcity cult ", prima edizione del format pensato da Fondazione Sportcity in collaborazione con il Comune, approderà infatti in Versilia venerdì 5 e sabato 6. " Pietrasanta è, per natura, una città-laboratorio – dice l’assessore allo sport Andrea Cosci (nella foto, al centro, con il presidente della Fondazione Sportcity Fabio Pagliara a sinistra e il delegato del Coni Lucca Stefano Pellacani a destra) – non solo per l’artigianato ma per le idee che qui nascono, prendono forma e si perfezionano, fino a diventare eventi consolidati di livello nazionale. La Fondazione Sportcity ha colto questa nostra prerogativa e ci ha scelto come sua fucina ideale: è stato così, lo scorso anno, per ’Sportcity Edu’ e così sarà anche quest’anno con ’Sportcity cult’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Weekend con "Sportcity cult". Il format debutta in città

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