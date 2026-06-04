Volley giovanile Summer cup gran festa Virtus Under 15 seconda

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fano Summer Cup si è conclusa con una vittoria per la squadra Under 15 della Virtus Volley Fano. Il torneo, riservato alle categorie Under 12 e Under 15 femminile, ha visto la partecipazione di diverse squadre. La manifestazione si è svolta nel centro sportivo locale, attirando numerosi giovani atleti e spettatori. La Virtus Fano ha ottenuto il risultato finale nella categoria Under 15, dopo aver disputato diverse partite durante il torneo.

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Si è chiusa con successo la Fano Summer Cup, il torneo organizzato dalla Virtus Volley Fano e dedicato alle categorie Under 12 femminile e Under 15 femminile. Un’edizione che ha confermato la crescita dell’evento, trasformando la città in un punto di riferimento per lo sport giovanile e per il turismo sportivo. Sono state 30 le squadre partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane, protagoniste di tre giornate intense di pallavolo, confronto e condivisione. Ma al di là dei risultati, la Fano Summer Cup si è rivelata soprattutto una grande festa di sport, nella quale sono emersi valori fondamentali come il divertimento, la socialità, il rispetto e la voglia di stare insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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