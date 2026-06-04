Vlahovic-Juventus non rinnova | il Napoli osserva

Dusan Vlahovic non ha rinnovato il contratto con la Juventus. La società bianconera non ha ancora annunciato un nuovo accordo, mentre il giocatore resta sotto contratto fino alla fine della stagione in corso. Il Napoli sta monitorando la situazione senza aver ancora fatto offerte ufficiali. La scadenza del contratto di Vlahovic si avvicina, ma al momento non ci sono sviluppi concreti riguardo a un possibile trasferimento.

La permanenza di Dusan Vlahovic alla Juventus appare sempre più complicata. I dialoghi per il rinnovo non hanno prodotto passi avanti significativi. Le parti restano distanti, soprattutto sul piano economico, e lo scenario dell’addio prende quota. Il nodo principale riguarda le richieste dell’entourage dell’attaccante serbo. Secondo il Corriere dello Sport, nell’ultimo incontro, andato in scena due giorni fa, il padre del calciatore avrebbe ribadito le condizioni per valutare un accordo da svincolato. La richiesta sarebbe di 8 milioni di euro netti a stagione, più un bonus alla firma compreso tra 10 e 15 milioni di euro. A queste cifre andrebbero poi aggiunte le commissioni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club

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