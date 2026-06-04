Vita e opere di Antonello da Messina al museo l' inaugurazione della mostra filatelica

Notizia in breve

Domani alle 11 si inaugura al complesso monastico del S. una mostra filatelica dedicata a “Vita e opere di Antonello da Messina”. L’esposizione presenta francobolli e materiali tematici che illustrano la vita e le opere del pittore del XV secolo. L’allestimento si svolge nella sala principale del complesso, con un percorso che comprende immagini e documenti filatelici. L’evento è aperto al pubblico e durerà fino a data da definirsi.