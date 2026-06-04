Vita e opere di Antonello da Messina al museo l' inaugurazione della mostra filatelica
Domani alle 11 si inaugura al complesso monastico del S. una mostra filatelica dedicata a “Vita e opere di Antonello da Messina”. L’esposizione presenta francobolli e materiali tematici che illustrano la vita e le opere del pittore del XV secolo. L’allestimento si svolge nella sala principale del complesso, con un percorso che comprende immagini e documenti filatelici. L’evento è aperto al pubblico e durerà fino a data da definirsi.
Sarà inaugurata domani 5 giugno alle 11 la mostra di filatelia tematica su “Vita e opere di Antonello da Messina”, allestita nella sala del complesso monastico del S.Salvatore del museo regionale Accascina. Arte, cultura e sostenibilità ambientale si fondono in un evento espositivo, in occasione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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ATLANTE. Ispirato alle opere di Antonello da Messina, un mio modo di ritrarre gli eroi della vita quotidiana. A TURI NEL CENTRO CITTADINO. facebook
LUDWIG PASSINI - ANNA PASSINI SUL BALCONE DEL PALAZZO PRIULI A VENEZIA, 1866 reddit
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