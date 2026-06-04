Violenza contro gli arbitri in campo Lionti e Caruso Uil | Servono più tutele sicurezza e rispetto

Negli ultimi mesi, arbitri sono stati oggetto di aggressioni durante partite di campionati dilettantistici e giovanili. Le forze dell'ordine hanno registrato diversi episodi di violenza, con calci e spintoni rivolti ai giudici di gara. Alcuni arbitri sono stati costretti a interrompere le partite per motivi di sicurezza. Le organizzazioni sindacali chiedono interventi immediati per aumentare le tutele e garantire maggiore protezione durante le gare.

Le ricorrenti aggressioni ai danni degli arbitri e i sempre più frequenti episodi di violenza nei campi da gioco, in particolare nei campionati dilettantistici e giovanili, hanno ormai raggiunto livelli allarmanti. Lo dimostrano i dati dell’associazione italiana arbitri che evidenziano un numero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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