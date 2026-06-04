Vino per il Vaticano | nasce il Laudato Sie tra Friuli e solidarietà

Un vino prodotto tra il Friuli e iniziative di solidarietà è stato scelto come simbolo del Vaticano. Il progetto coinvolge soggetti vulnerabili che riceveranno benefici dalla produzione del vino. La collaborazione si concentra sulla creazione di un prodotto che rappresenta un legame tra la regione e attività di supporto sociale. La realizzazione mira a combinare aspetti culturali e di solidarietà attraverso la produzione vinicola.

Come può un vino friulano diventare il simbolo del Vaticano?. Chi sono i soggetti vulnerabili che beneficeranno della produzione?. Dove verranno piantate le nuove viti per il progetto sociale?. Quale ruolo giocano i giovani migranti in questo modello agricolo?.? In Breve Produzione iniziale di 5mila bottiglie del blend rosso annata 2023 nel Collio goriziano.. Collaborazione tra Fondazione Villa Russiz, Regione FVG, Università di Udine e Banca 360.. Viti piantate a Castel Gandolfo per integrare migranti e minorenni non accompagnati.. Progetto agricolo mira all'emancipazione e autonomia dei giovani in difficoltà.. Il vino Laudato Sie nasce in Friuli per la Santa Sede con fini sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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