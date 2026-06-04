Vince la ‘Balella’ di Piangipane ‘Rodari’ e ‘Sacro Cuore’ sul podio

Notizia in breve

La premiazione del Campionato di giornalismo 2026 si è svolta venerdì mattina in un giardino all’aperto, sede di Confcommercio Ravenna. La cerimonia ha visto premiata la squadra della ‘Balella’ di Piangipane, che ha conquistato il primo posto, con ‘Rodari’ e ‘Sacro Cuore’ sul podio. La mattinata si è svolta tra sorrisi e applausi, con i partecipanti che hanno ricevuto riconoscimenti per le loro prove.