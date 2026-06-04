Vince la ‘Balella’ di Piangipane ‘Rodari’ e ‘Sacro Cuore’ sul podio
La premiazione del Campionato di giornalismo 2026 si è svolta venerdì mattina in un giardino all’aperto, sede di Confcommercio Ravenna. La cerimonia ha visto premiata la squadra della ‘Balella’ di Piangipane, che ha conquistato il primo posto, con ‘Rodari’ e ‘Sacro Cuore’ sul podio. La mattinata si è svolta tra sorrisi e applausi, con i partecipanti che hanno ricevuto riconoscimenti per le loro prove.
È stata una festa la premiazione del Campionato di giornalismo 2026 di Ravenna. L’incantevole giardino della sede di Confcommercio Ravenna nella mattinata di venerdì 22 maggio ha fatto da cornice, come da qualche anno a questa parte, al gran finale dell’iniziativa organizzata dal Resto del Carlino. E accanto al quotidiano della città, da anni, a rendere possibile l’ottima riuscita del progetto, che vede centinaia di ragazzi delle scuole primarie e medie cimentarsi con articoli di giornale, sotto l’instancabile e preziosa supervisione degli insegnanti, ci sono i fedelissimi sponsor. Tra questi Confcommercio Ravenna con il presidente Mauro... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Campionati di giornalismo: vince la Balella di Piangipane
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La grande festa dei baby cronisti. Trionfano ‘Balella’ di Piangipane, ‘Rodari’ e ‘Sacro Cuore’Nel giardino di Confcommercio si è svolto il gran finale del Campionato di giornalismo 2026 a Ravenna.
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