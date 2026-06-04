Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 20 | 25

Nella serata del 4 giugno 2026, alle ore 20:25, è stata diffusa una comunicazione sull'aggiornamento della viabilità a Roma e nella regione Lazio. La segnalazione è stata fornita da Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità gestito dalla regione. Non sono stati riferiti dettagli su eventuali incidenti o blocchi stradali.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare si sta in coda tra a91 Roma Fiumicino ad Ostiense in carreggiata esterna rimanendo nel Terna si rallenta tra le uscite Laurentina ed Ardeatina a sul tratto Urbano rallentamenti altezza svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare sulla via del mare un incidente rallenta il traffico altezza al grande raccordo anulare direzione Ostia Antica mentre in via Cristoforo Colombo code per traffico intenso tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione ostia per il trasporto pubblico urbano della ferrovia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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