Alle ore 20:25 del 6 aprile 2026, l'infomobilità di Astral ha comunicato lo stato della viabilità nella regione Lazio. La regione Lazio, con particolare attenzione alla città di Roma, fornisce aggiornamenti sui servizi di mobilità e sulle eventuali criticità che interessano il traffico locale. L'informazione viene diffusa attraverso i canali ufficiali per tenere gli utenti aggiornati sulle condizioni delle strade e sui possibili disagi.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta infomobilità servizi della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria per i rientri dal tradizionale gita di Pasquetta Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove ci sono code a tratti tra Anagni e Valmontone verso Roma stessa situazione sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro Mandela e Castel Madama e proseguendo lungo il tratto Urbano tra Tor Cervara e via Fiorentini code di rientro anche sulla A12 tra Santa Severa e Torrimpietra sulla Eliot rara 9 Malagrotta e sulla Roma Fiumicino tra Ponte Galeria e il raccordo verso lo stesso raccordo code sulla Cassia tra Cesano e bello sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio stazione regolare sulle...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Arsenal infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle...

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta infomobilità servizi della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria per i ... romadailynews.it

Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com

La Regione ribadisce: nessuna bocciatura della rete ospedaliera siciliana, con Roma solo un confronto tecnico ancora aperto facebook