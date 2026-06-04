Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 19 | 10

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare quella tratti per traffico intenso Roma Fiumicino doppia carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra caccia e salari e più avanti tra le uscite Nomentana a Roma Teramo sul tratto Urbano rallentamenti tra le uscite Togliatti e Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare sulla a91 Roma Fiumicino sigaretta Tra Parco de' Medici e la Magliana direzione Colombo percorrendo via Nettunense traffico rallentato con code tra Fontana di Papa Cecchina nei due sensi di marcia mentre in via Appia si rallenta dei centri abitati di Velletri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 19:10Alle ore 19:10 del 6 aprile 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 19:40Alle ore 19:40 del 6 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è aggiornata dai servizi di Astral Infomobilità.

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