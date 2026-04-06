Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 6 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è aggiornata dai servizi di Astral Infomobilità. L'ente fornisce quotidianamente informazioni sul traffico e sui servizi di trasporto pubblico, offrendo ai cittadini dettagli sulla situazione in tempo reale. In questa giornata di Pasquetta, i residenti e i visitatori possono consultare le ultime notizie riguardanti le condizioni delle strade e i mezzi pubblici disponibili.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta infomobilità servizi della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria per i rientri dal tradizionale gita di Pasquetta Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove ci sono code a tratti tra Anagni e Valmontone verso Roma stessa situazione sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro Mandela e Castel Madama e proseguendo lungo il tratto Urbano tra Tor Cervara e via Fiorentini code di rientro anche sulla A12 tra Santa Severa e Torrimpietra sulla Eliot rara 9 Malagrotta e sulla Roma Fiumicino tra Ponte Galeria e il raccordo verso lo stesso raccordo code sulla Cassia tra Cesano e bello sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 19:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per colazione regolare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 09:40Astral infomobilità il saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta infomobilità servizi della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria per i ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di martedì 24 marzo nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook