Alle 18:10 del 4 giugno 2026, Astral ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Nel servizio di infomobilità, vengono segnalate condizioni di traffico e eventuali interventi in corso sulle strade della regione. L'informazione è stata trasmessa come parte di un aggiornamento regolare sulla situazione del traffico locale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra roma-fiumicino è Casilina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra cazzia i salari e più avanti tra le uscite Bufalotta e Prenestina sul tratto Urbano rallentamenti tra via Fiorentini allo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare mentre nel senso contrario si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est sulla statale Pontina code tra via apriliana sud e via Nettunense direzione Latina sempre verso rimanendo sulla via Pontina un cantiere mobile rallenta il traffico altezza Borgo Isonzo le parolacce ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 18:10

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 18:10Alle ore 18:10 del 6 aprile 2026, Astral ha diffuso gli aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 18:40Alle 18:40 del 6 aprile 2026, Astral ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio.

Temi più discussi: Infrastrutture pubbliche e sociali e Viabilità e mobilità: disponibile il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni del Lazio; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 08 | 40.

RadioRoma.it (@radioromait) / Posts / X x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare con la tratti per ... romadailynews.it

Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma: a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti reddit

Agricoltura, dalla regione Lazio 17 milioni per mettere in sicurezza le strade ruraliMigliorano accessibilità, sicurezza e collegamenti tra aree agricole e produttive nel Lazio. La regione ha rafforzato il piano della viabilità rurale con l’immissione di oltre 17 milioni di euro. Come ... romatoday.it