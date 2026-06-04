Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 4 giugno 2026, la viabilità nella regione Lazio segnalava traffico intenso sulla strada principale e deviazioni in alcune zone. La circolazione risultava rallentata in prossimità di alcuni svincoli e arterie centrali. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso. Le autorità raccomandano di consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra roma-fiumicino è Casilina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna fino all'entrata la Cassia bis dissalare hai più avanti tra le uscite bufalotte Prenestina sul tratto Urbano code per traffico intenso tra via Fiorentini e faccio direzione tangenziale est sulla statale Pontina code tra Spinaceto del grande raccordo direzione Eur mentre in senso contrario rallentamenti tra via apriliana sud e via Nettunense direzione Latina per prendo via Nettunense si rallenta a. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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