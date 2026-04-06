Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 6 aprile 2026, la situazione della viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio viene aggiornata dall'Astral Infomobilità. L'ente fornisce informazioni sul traffico e sui servizi di mobilità, offrendo dati in tempo reale per i cittadini che si spostano in zona. L'attenzione è rivolta alle condizioni delle strade e alle eventuali criticità presenti al momento.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta infomobilità servizio della regione Lazio sulla Colombo a causa di un incidente Ci sono code all'altezza di via di Mezzocammino in direzione del raccordo raccomandiamo la dovuta Attenzione ci possiamo proprio sul raccordo dove si procede a rilento in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Appia verso lo stesso raccordo code sul diramazione Roma Sud a partire da Torrenova e sulla Pontina tra Castel Romano e via di Pratica in chiusura e trasporto pubblico sulla ferrovia termini Centocelle seguono i lavori di ripristino dei Binari a seguito dello scontro tra due treni avvenuto... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 17:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio stazione regolare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Arsenal infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta ad Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare al momento ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di martedì 24 marzo nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook