Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 4 giugno 2026, si segnala una situazione di viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio Astral Infomobilità, gestito dalla regione, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali criticità sulla rete stradale. Non sono state segnalate chiusure o incidenti di rilievo. La comunicazione si rivolge agli automobilisti per informazioni sulla circolazione e eventuali percorsi alternativi.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con astrale infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incendio rallenta il traffico tra Fiumicino e Ostiense in carreggiata esterna e tra Ardeatina due stanze in carreggiata interna rimanendo un interno a coda tratti per traffico intenso tra Cassia bis e Salaria più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sul trattore altezza Portonaccio direzione tangenziale est sulla a91 Roma Fiumicino si rallenta tra Magliano e Colombo nei due sensi di marcia percorrendo la statale Pontina traffico rallentato con code tra via di Vallerano Pontina direzione Eur mentre via Appia si. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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