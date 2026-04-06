Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 6 aprile 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso, fornendo informazioni utili per gli automobilisti e i pendolari che si spostano nella regione. La diffusione di questi dati avviene regolarmente per aggiornare gli utenti sulle situazioni di mobilità in tempo reale.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta ad Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare al momento sulla rete viaria dove non si segnalano particolari problemi ricordiamo che per agevolare gli spostamenti sulla rete autostradale durante il periodo Pasquale oggi 6 aprile fino alle 22 sarà in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con Massa superiore alle 7,5 tonnellate in vista del controesodo della giornata di domani 7 Aprile il blocco sarà invece in vigore dalle 9 alle 14 da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale fino al 15 aprile... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 15:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio stazione regolare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Arsenal infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta ad Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare al momento ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di martedì 24 marzo nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook