Alle 13:25 del 4 giugno 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in esterna code per incidente tra Laurentina e Appia mentre interna circolazione regolare ode sulla diramazione Roma sud della Uno a partire da Tor Vergata in direzione Raccordo Anulare e cose sul tratto Urbano della A24 a partire da Portonaccio e fino all'avvio per la tangenziale est verso quest'ultima code anche sul via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria sono poi la Tiburtina da Settecamini a San Basilio la Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali e la famiglia dal raccordo anulare a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 13:25

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