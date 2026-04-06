Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 6 aprile 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio, con un saluto speciale in occasione della Pasquetta. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali variazioni sulla rete stradale, offrendo informazioni utili ai cittadini in movimento nella capitale e dintorni. La redazione di Astral infomobilità fornisce quotidianamente aggiornamenti per facilitare gli spostamenti dei residenti.

Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Siamo dalle autostrade sulla A1 Firenze Roma per traffico intenso chiude da Magliano Sabina Orte in direzione Firenze sempre sulla A1 Firenze Roma chiuso per un incidente lo svincolo per la diramazione Roma Sud per chi proviene da Firenze Ed è diretto verso raccordo anulare sul tratto della A1 Roma Napoli traffico congestionato con code di un chilometro dal vivo per la diramazione Roma Sud a Valmontone in direzione Napoli nella stessa direzione sulla diramazione Roma Sud code all'uscita di San Cesareo sulla A24 Roma Teramo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 13:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio stazione regolare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Arsenal infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per colazione regolare sulle ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di martedì 24 marzo nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook