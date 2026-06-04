Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 12 | 25

Nella giornata del 4 giugno 2026 alle 12:25, Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La rete stradale presenta alcune criticità e chiusure temporanee, con indicazioni su percorsi alternativi. I dettagli riguardano principalmente arterie principali e zone centrali. Non sono stati segnalati incidenti gravi o interruzioni prolungate. La situazione è soggetta a variazioni e gli automobilisti sono invitati a consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla un rumeno Napoli dove un mezzo pesante in panne provoca code tra Frosinone e Ceprano verso Napoli e ci sposiamo sul Raccordo Anulare dovevi esserne Ci sono rallentamenti all'altezza della Appia è interna alla fortezza di Labaro cosa tratti poi sul tratto Urbano della Roma Teramo da porto al bivio per la tangenziale est verso il centro code interessano Poi la Tiburtina da Settecamini a San Basilio la Salaria da Villa Spada via Prati Fiscali e la famiglia dalla raccordo anulare a via dei Due Ponti tutto in direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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