Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 12 | 25

Oggi alle 12:25, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione, rilasciata dalla redazione del servizio, include informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade in vista delle festività pasquali. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo a eventuali incidenti, lavori o altre situazioni che possano influenzare il traffico.

Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Siamo dalle autostrade sulla A24 Roma Teramo per traffico intenso code sia in entrata che in uscita allo svincolo di Vicovaro Mandela è all'altezza dello svincolo di lunghezza si coda in uscita in direzione A1 Milano Napoli sulla A1 Firenze Roma per traffico intenso code da Magliano Sabina a Orte in direzione Firenze e sulla A12 Roma Tarquinia CUD alla barriera di Roma Ovest e proseguendo code a tratti da Maccarese a Cerveteri in direzione Civitavecchia ci spostiamo sul raccordo anulare per traffico intenso in carreggiata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 12:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio stazione regolare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Arsenal infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità Un saluto e buona Pasquetta dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per colazione regolare sulle ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com La situazione del traffico e della viabilità sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di martedì 24 marzo nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione facebook