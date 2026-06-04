Il servizio di Astral Infomobilità segnala problemi alla viabilità a Roma e nel Lazio il 4 giugno 2026 alle 10:25. La rete stradale presenta rallentamenti e disagi, con dettagli specifici ancora da aggiornare. La situazione interessa principalmente alcune arterie principali e zone centrali della città. I conducenti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni e a consultare aggiornamenti in tempo reale. Nessuna informazione su incidenti o chiusure particolari al momento.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio la chiamo dalla Roma Napoli risolto l'incidente in direzione Roma tra Ceprano e Frosinone circolazione regolare mentre nella direzione opposta Ci sono code nello stesso tratto sul Raccordo Anulare codini esterna per incidente tra Cassia e Casal del Marmo in internal code per traffico intenso tra le uscite Casilina e Appia pure anche sulla 91 Roma Fiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur e coda tratti sul tratto Urbano della A24 dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima code poi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 10:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10:25Alle 10:25 di oggi, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 6 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un messaggio di saluto e auguri di buona Pasquetta attraverso i propri canali.

Temi più discussi: Infrastrutture pubbliche e sociali e Viabilità e mobilità: disponibile il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni del Lazio; La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale -; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 08 | 40.

RadioRoma.it (@radioromait) / Posts / X x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria del ... romadailynews.it

Al via il cantiere del termovalorizzatore di Roma: a settembre 2029 la prima consegna di rifiuti reddit

Agricoltura Lazio, oltre 17 milioni per messa in sicurezza e accessibilità strade ruraliNewTuscia – ROMA – La Regione Lazio rafforza il piano per la viabilità rurale con oltre 17 milioni di euro destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubbli ... newtuscia.it