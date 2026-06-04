Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 10 | 25

Da romadailynews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il servizio di Astral Infomobilità segnala problemi alla viabilità a Roma e nel Lazio il 4 giugno 2026 alle 10:25. La rete stradale presenta rallentamenti e disagi, con dettagli specifici ancora da aggiornare. La situazione interessa principalmente alcune arterie principali e zone centrali della città. I conducenti sono invitati a prestare attenzione alle indicazioni e a consultare aggiornamenti in tempo reale. Nessuna informazione su incidenti o chiusure particolari al momento.

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