Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 09 | 40

Il servizio di Astral infomobilità segnala aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 4 giugno 2026 alle 9:40. Non sono riportati dettagli specifici sulle condizioni del traffico, incidenti o lavori in corso. La comunicazione si rivolge agli utenti per fornire informazioni generali sulla mobilità nella regione. Nessuna altra informazione o dettaglio operativo viene fornito nel breve aggiornamento.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la chiamo dalla 1 Napoli per incidente in direzione Roma chiuso il tratto tra Ceprano e Frosinone code anche nella direzione opposta prestare Attenzione ci sposiamo a Roma sul Raccordo Anulare Dove troviamo in interna tra le uscite Casilina e appena esterna code dalla Salaria Casal del Marmo poi dal Aurelia Pescaccio e dalla Prenestina alla Nomentana potrei anche sulla 91 Roma Fiumicino dalla raccordo avere il Cappellaccio Soler e sul tratto Urbano della A24 si rallenta per traffico intenso dal bivio per il raccordo anulare a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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