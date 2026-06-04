Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 4 giugno 2026, Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio e a Roma. La redazione ha comunicato le ultime notizie sul traffico e le eventuali variazioni nelle condizioni delle strade principali. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle cause o sulle aree interessate è stato fornito in questa comunicazione.

Astral infomobilità un saluto del ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Siamo dalla parlare col interna tra le uscite Casilina e Appia esterna code tra Salaria Casal del Marmo poi dal Aurelia a Pescaccio e dalla Prenestina alla Nomentana con te anche solo a91 Roma Fiumicino dalla raccordo a via del Cappellaccio direzione EUR e code su via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Guido calza e via della Scafa In entrambe le direzioni per andare a Roma code sul tratto Urbano della A24 dalla raccordo anulare alla tangenziale est verso quest'ultima traffico po' intenso anche sulle consolari co interessano... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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