Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-06-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 4 giugno 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. La comunicazione riguarda la situazione del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale, senza specificare dettagli sui percorsi interessati. La rete di informazione si propone di fornire notizie tempestive per gli automobilisti in transito nella zona.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria del territorio partiamo da traffico sulla A1 Roma Napoli code tra Valmontone San Cesareo verso Roma sempre verso la capitale incidente tra San Vittore Cassino prestare attenzione sul Raccordo Anulare codini interna tra le uscite Casilina e Appia in esterna si rallenta dalla Salaria a Casal del Marmo poi dal Aurelia Pescaccio anche dalla Prenestina la Nomentana cose sotto la turbano della 24 dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro traffico intenso anche sulle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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