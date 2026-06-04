Via Catauli strada dissestata dopo i lavori Situazione pericolosa per automobilisti e motociclisti | FOTO

Notizia in breve

Una strada di Caserta, via Catauli, è diventata pericolosa dopo i lavori di ristrutturazione. La strada presenta dissesti che compromettono la sicurezza di automobilisti e motociclisti. Una segnalazione urgente è stata inviata ai Commissari Straordinari del Comune per chiedere interventi immediati e ripristinare le condizioni di sicurezza. La situazione è stata documentata anche con una fotografia che evidenzia i danni alla carreggiata.