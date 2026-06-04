Via Catauli strada dissestata dopo i lavori Situazione pericolosa per automobilisti e motociclisti | FOTO

Da casertanews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una strada di Caserta, via Catauli, è diventata pericolosa dopo i lavori di ristrutturazione. La strada presenta dissesti che compromettono la sicurezza di automobilisti e motociclisti. Una segnalazione urgente è stata inviata ai Commissari Straordinari del Comune per chiedere interventi immediati e ripristinare le condizioni di sicurezza. La situazione è stata documentata anche con una fotografia che evidenzia i danni alla carreggiata.

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Una segnalazione urgente ai Commissari Straordinari del Comune di Caserta per chiedere l'immediata messa in sicurezza di via Catauli. A presentarla è l'avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia, che denuncia una situazione di potenziale pericolo per la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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