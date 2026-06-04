Gli studenti della residenza Calamandrei si sono riuniti questa mattina nella sede della Regione Toscana per un'assemblea durata circa due ore e mezzo. Durante l'incontro, hanno discusso le richieste di un appello straordinario estivo, concentrandosi sulle modalità di accesso e sulle procedure amministrative. La riunione si è conclusa con l'accordo di preparare una comunicazione ufficiale da inviare alle autorità competenti.

Firenze, 4 giugno 2026 - E' durata circa due ore e mezzo, nella sede della Regione Toscana, la prima riunione del tavolo tra istituzioni e studenti convocato dall'assessora all'università Cristina Manetti dopo la mobilitazione degli universitari in seguito ai problemi idrici alla residenza Calamandrei a Firenze, rimasta senz'acqua per due settimane, con quasi 270 ragazze e ragazzi trasferiti in altre strutture. Tra i primi effetti la possibilità di un appello estivo ulteriore per gli studenti che hanno subito disagi, stante l'impossibilità, è stato spiegato, di concedere una deroga sulla scadenza dei Cfu. Inoltre gli studenti che hanno accettato il trasferimento in altre strutture dovrebbero poterci restare qualche giorno in più, per non aggravare ulteriormente la situazione durante il periodo di esami. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso un appello straordinario estivo per gli studenti della residenza Calamandrei

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