Verde la decisione di Gorgonzola Parchi giardini e aree all’aperto Dal Comune un unico regolamento

Il Comune ha approvato un regolamento unico che disciplina l’uso di parchi, giardini, aree verdi e strutture sportive all’aperto. La normativa stabilisce regole, divieti, sanzioni e tutele per i luoghi pubblici. È prevista anche la promozione della partecipazione dei cittadini nella gestione e nella tutela degli spazi verdi. La decisione mira a uniformare le norme e migliorare la gestione delle aree all’aperto della città.

Regole uniformi, divieti, sanzioni e tutele, ma anche cittadinanza attiva e partecipazione: arriva il primo regolamento unico per parchi, aree verdi e strutture sportive all’aperto della città. Nel testo prescrizioni mutuate da normative già esistenti (dal divieto dell’accensione di fuochi a quello dell’ingresso al parco con mezzi a motore sino all’obbligo di guinzaglio per i cani), qualche stretta, come il divieto di introduzione di bottiglie di vetro, di consumo di alcolici e di fumo, un nuovo elenco sanzioni e qualche percorso a latere: fra gli altri, l’avvio di progetti di volontariato civico come "misura riparativa", in aggiunta al pagamento dei danni a carico di chi si renda responsabile di danneggiamenti o vandalismi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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