"L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una lettera aperta a Vladimir Putin. "Tutti hanno sentito come i vostri rappresentanti, sorridendo, abbiano detto che potrei andare a Mosca. Ma dopo 26 anni, un leader ucraino nella vostra capitale, come un leader russo a Kiev, non ha nulla da fare lì", ha sottolineato Zelensky. "Ci sono paesi che tradizionalmente ricevono leader per risolvere questioni di guerra e pace. Svizzera, Turchia, paesi del mondo arabo - molti possono e vogliono ospitare questo incontro", ha sostenuto il leader ucriano, aggiungendo che "sono i leader a decidere le questioni chiave - così è sempre stato e sarà sempre". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Putin.

© Liberoquotidiano.it - "Vediamoci", la clamorosa lettera di Zelenksy a Putin: la risposta dello Zar

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perbedaan Zelensky Vs Putin Datang Ke AS

Notizie e thread social correlati

Zelensky scrive una lettera a Putin: «Vediamoci e finiamo questa guerra». Il Cremlino: «Venga a Mosca quando vuole»Il presidente ucraino ha scritto una lettera aperta al suo omologo russo, proponendo di incontrarsi per negoziare e mettere fine al conflitto.

Leggi anche: Vladimir Putin, sondaggi-choc dal Cremlino: la fine dello Zar si avvicina?