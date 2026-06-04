Un militare è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato un attacco contro un centro di accoglienza. Durante perquisizioni, sono stati trovati armi e ordigni artigianali. La polizia ha sequestrato materiale esplosivo e un diario con annotazioni su possibili obiettivi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in caserma per ulteriori approfondimenti. La procura ha aperto un’indagine per terrorismo.

È il dilemma che in vista delle politiche si trova ad affrontare Giorgia Meloni, che intanto chiede ai suoi parlamentari di ignorarlo Il 29 maggio l’europarlamentare Roberto Vannacci ha festeggiato il raggiungimento degli 80mila iscritti al partito di cui è leader, Futuro Nazionale. Erano 70mila tre giorni prima, 60mila il 23 maggio. Sono numeri notevolissimi, per un partito fondato quattro mesi fa. E sono numeri notevolissimi in senso assoluto: la Lega di Matteo Salvini, per esempio, il più antico tra i partiti politici presenti in parlamento, di iscritti ne ha circa 60mila. Non si ha certezza assoluta sul dato fornito da Vannacci, ma l’iscrizione a Futuro Nazionale segue procedure abbastanza rigorose, che prevedono tra l’altro un pagamento minimo di 5 euro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Vannacci è meglio avercelo come amico o come nemico?

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