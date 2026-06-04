Valmontone assegnate le borse di studio comunali Angelo Miele – Egidio Calvano – Edizione 2026

Notizia in breve

Mercoledì si è svolta a Palazzo Doria Pamphilj la cerimonia di consegna delle borse di studio comunali “Angelo Miele – Egidio Calvano” 2026. Durante l’evento sono stati assegnati i premi agli studenti meritevoli delle scuole locali. La consegna ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e studenti premiati. La cerimonia ha celebrato il successo di giovani che si sono distinti per merito e impegno.