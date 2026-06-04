Un esperto di longevità ha dichiarato che la prevenzione è fondamentale per la salute degli anziani. Secondo il professionista, mantenere aggiornati i vaccini è una strategia chiave per ridurre il rischio di malattie infettive. Ha sottolineato che le campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione over 65 sono essenziali per proteggere questa fascia di età. Nessun dettaglio su programmi specifici o dati numerici è stato fornito.

Roma, 4 giu. (Adnkronos Salute) - “Quando parliamo di longevità e di invecchiamento in salute, la prevenzione vaccinale è fondamentale perché consente di ridurre l'impatto di tutte quelle infezioni che interessano soprattutto la popolazione anziana e che hanno un carico gravoso in termini di ospedalizzazioni e di danni per la salute, con complicanze che possono essere anche a lungo termine. È importante, quindi, per allungare la vita e migliorarne la qualità”. Così Eleonora Selvi, presidente di Fondazione Longevitas, partecipando oggi a Roma alla tappa di ‘Un Consiglio in salute'. Si tratta di un'iniziativa promossa dal Consiglio Regionale del Lazio, in collaborazione con Asl Roma 1 e La Banca delle visite, dedicata alla salute e al benessere delle persone anziane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vaccini, Selvi (Longevitas): "Prevenzione chiave per popolazione anziana"

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