Usa l' attacco alla barca dei presunti trafficanti di droga nel Pacifico | 2 i morti

Notizia in breve

L’esercito statunitense ha effettuato un attacco contro una barca sospettata di contrabbando di droga nell’Oceano Pacifico orientale. Durante l’operazione, due uomini sono stati uccisi. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o sull’identità delle persone coinvolte. La nave è stata colpita senza ulteriori informazioni sui danni o sulla presenza di altri passeggeri a bordo.