La Germania affronta gli Stati Uniti in un’amichevole di preparazione in programma il 6 giugno 2026 alle 20:30 a Chicago. È l’ultimo test prima dell’inizio del Mondiale nordamericano. La partita vede la nazionale tedesca guidata da Nagelsmann contro gli americani, padroni di casa dell’appuntamento internazionale. Le formazioni e le quote sono ancora da definire, mentre i pronostici si concentrano sulla possibilità di una sfida equilibrata tra le due squadre.

Ultimo impegno prima del mondiale nordamericano per la Germania di Nagelsmann che è impegnata a Chicago contro i padroni di casa degli USA. Gli stars and stripes arrivano al grande evento a 32 anni di distanza dal primo mondiale casalingo con una squadra decisamente più competitiva ma anche con qualche incognita. Il soccer ha preso piede negli states anche se non nel modo in cui la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - USA-Germania (Amichevole di preparazione, 06-06-2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

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