La Germania affronta gli Stati Uniti in un’amichevole di preparazione a Chicago, con inizio alle 20:30. È l’ultimo test prima del Mondiale nordamericano per la squadra di Nagelsmann. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le quote e i pronostici sono oggetto di scommesse. La partita si svolge in un contesto di avvicinamento all’appuntamento mondiale, senza altri eventi collaterali annunciati.

Ultimo impegno prima del mondiale nordamericano per la Germania di Nagelsmann che è impegnata a Chicago contro i padroni di casa degli USA. Gli stars and stripes arrivano al grande evento a 32 anni di distanza dal primo mondiale casalingo con una squadra decisamente più competitiva ma anche con qualche incognita. Il soccer ha preso piede negli states anche se non nel modo in cui la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - USA-Germania (Amichevole di preparazione, 06-06-2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. A Chicago la Mannschaft affronta i padroni di casa

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