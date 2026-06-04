Cinzia Paolini è stata vista in compagnia di Marco Troiani e Mario Lenti al di fuori delle registrazioni di Uomini e Donne. Le due persone sono state fotografate mentre si trovavano in luoghi diversi, senza la presenza di telecamere. Non ci sono conferme ufficiali su una relazione sentimentale tra Paolini e uno dei due uomini. La situazione ha suscitato curiosità tra i fan dello show.

Dopo Uomini e Donne Cinzia Paolini è stata beccata sia con Mario Lenti che con Marco Troiani lontano dalle telecamere. Durante l'ultima edizione del dating show è stata una delle protagoniste indiscusse del Trono Over, dove ha fatto i conti con molte critiche. Per settimane lei e Marco si sono attaccati in studio in seguito alle segnalazioni arrivate sul cavaliere. La dama aveva perso fiducia nei suoi confronti e non riusciva a dargli un'altra possibilità, lui però non si è mai arresto. In trasmissione le ha più volte dichiarato il suo amore ma di fronte ai tanti rifiuta l'ha duramente attaccata facendo nascere altre tensioni tra loro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Cinzia Paolini e Marco Troiani sono una coppia? La segnalazione sul ‘fidanzamento’

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Cinzia Paolini e Marco Troiani Amore e Controversie a Uomini e Donne

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