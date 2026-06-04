Stasera alle 19 si terrà a Milano un evento nella Sala Ghilardotti di Palazzo Pirelli, dedicato al libro di Emanuele Felice intitolato “Un’altra economia? È possibile”. L’incontro si concentrerà sui temi trattati nel testo, che analizza le possibilità di un diverso modello economico. La discussione coinvolgerà esperti e pubblico, senza prevedere interventi ufficiali o presentazioni ufficiali. L’appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri dedicati a questioni economiche e sociali.

Stasera alle 19, nella Sala Ghilardotti di Palazzo Pirelli in via Fabio Filzi 22 a Milano, è in programma l’incontro dedicato al nuovo libro di Emanuele Felice: “Un’altra economia? È possibile“. A partire dal volume dell’autore e docente universitario, ci si confronterà su temi internazionali e di grande attualità, alla luce delle crisi mondiali in corso: l’aumento delle diseguaglianze, l’emergenza ambientale e climatica, l’instabilità politica e l’insicurezza sociale. A introdurre i lavori sarà Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione Lombardia. Seguiranno gli interventi di Michela Cella, docente all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Pietro Modiano, economista e manager, e Marco Ventoruzzo, presidente di AMF Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Un’altra economia? È possibile“: stasera il dibattito. Punto di partenza, l’ultimo libro di Emanuele Felice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Michele Bravi: «Ilenia Pastorelli mi volevano nudo nel mio videoclip. L'ultimo Sanremo è il punto di partenza di una nuovo percorso artistico»Michele Bravi ha rivelato che Ilenia Pastorelli gli avrebbe chiesto di essere nuda nel suo videoclip.

Leggi anche: Stefano De Martino, a che punto è Sanremo 2027 e il destino di Stasera tutto è possibile

Argomenti più discussi: Giorgos Kallis, l'economia della post-crescita come nuovo paradigma economico; L’energia non è più una commodity. Il manifesto di Roma X l’ENERGIA; Intervento del Presidente Meloni all'Assemblea di Confindustria 2026; Treviso e Belluno: lo sport tra economia e identità.

Un’altra economia? È possibile: stasera il dibattito. Punto di partenza, l’ultimo libro di Emanuele FeliceEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it