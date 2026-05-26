Le vacanze estive possono aspettare, perché la macchina di Sanremo 2027 è già in moto. Stefano De Martino, che a fine stagione aveva salutato il pubblico di Stasera tutto è possibile con gli occhi lucidi e una mezza promessa – “Non piango! Non c’è malinconia, c’è solo la felicità di averlo fatto e forse di farlo ancora” – oggi è ufficialmente proiettato verso la sfida più grande della sua carriera. De Martino è il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, un doppio incarico che ne fa il padrone assoluto della kermesse. E stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dal direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, i lavori sono già partiti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino, a che punto è Sanremo 2027 e il destino di Stasera tutto è possibile

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Stefano De Martino nuovo direttore artistico Sanremo 2027

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