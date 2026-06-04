Un vinyl market con dancefloor a cielo aperto nel cuore di parco Sempione con ingresso gratuito

Da milanotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabotage Milano presenta "Domenica Nascosta”: un evento gratuito di 12 ore nel cuore di Parco Sempione, con vinyl market e dancefloor open air.Dalle 11:00 alle 23:00 porteremo il sound system handcrafted di DmHertz in un angolo verde di Milano, Cascina Nascosta, con cinque local artist e uno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pasqua con gli squali: il laboratorio 'da brivido' per i bambini nel cuore del Parco SempioneSabato 4 aprile, in occasione della Pasqua, l’Acquario Civico ha organizzato un evento speciale nel Parco Sempione dedicato ai bambini.

Festa della Liberazione al Parco Archeologico di Naxos Taormina con ingresso gratuitoIl 25 aprile il Parco Archeologico di Naxos Taormina sarà aperto al pubblico senza costi di ingresso in occasione della Festa della Liberazione.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web