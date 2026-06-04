Un vinyl market con dancefloor a cielo aperto nel cuore di parco Sempione con ingresso gratuito
Sabotage Milano presenta "Domenica Nascosta”: un evento gratuito di 12 ore nel cuore di Parco Sempione, con vinyl market e dancefloor open air.Dalle 11:00 alle 23:00 porteremo il sound system handcrafted di DmHertz in un angolo verde di Milano, Cascina Nascosta, con cinque local artist e uno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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