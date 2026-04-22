Festa della Liberazione al Parco Archeologico di Naxos Taormina con ingresso gratuito

Il 25 aprile il Parco Archeologico di Naxos Taormina sarà aperto al pubblico senza costi di ingresso in occasione della Festa della Liberazione. L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana, riguarda anche altri luoghi della cultura della regione. La giornata prevede l’apertura gratuita del parco, che sarà accessibile a visitatori di tutte le età. L’evento si inserisce nella programmazione della ricorrenza nazionale.

Per la Festa della Liberazione, sabato 25 aprile, anche il Parco Archeologico di Naxos Taormina aderisce all’iniziativa promossa dalla Regione Siciliana, con apertura e ingresso gratuito nei luoghi della cultura.“Il Museo e il Parco Archeologico di Naxos e il Teatro Antico di Taormina saranno.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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