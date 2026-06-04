Un posto al sole le anticipazioni del 5 giugno 2026 | Diego e Lorenza pericolosamente complici

Da dilei.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 5 giugno 2026. Nella puntata precedente del 4 giugno 2026. Giovedì 4 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Rosa è preoccupata di perdere l’anno a causa delle numerose assenze a scuola; per sostenerla, Damiano decide di organizzarle una romantica sorpresa, ma non tutto andrà secondo i piani. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Un Posto Al Sole, Anticipazioni Dal 02 Al 06 Marzo 2026: Diego disperato per Ida!

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