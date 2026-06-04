Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. Nell' episodio di venerdì 5 giugno la situazione tra Rosa e Damiano si farà complicata: i due infatti, avranno un'accesa discussione che potrebbe far precipitare la loro relazione. Niko e Manuela invece, notano uno strano comportamento da parte di Jimmy, mentre al Vulcano Diego e Lorenza si mostrano sempre più vicini. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento con la sopa più longeva della nostra tv è tutti i giorni, in onda dal lunedì al venerdì nell'access prime time della terza rete Rai. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 5 giugno: Rosa e Damiano in crisi

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