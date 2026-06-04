Un ‘click’ contro la violenza Sportello online per avere aiuto

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È attivo un nuovo sportello online chiamato “Ascol-Tiamo-Ci” che offre supporto a chi subisce violenza o maltrattamenti. La piattaforma permette di accedere facilmente a servizi di ascolto e assistenza attraverso un sito internet dedicato. L’iniziativa si aggiunge ad altre forme di aiuto già disponibili, con l’obiettivo di facilitare l’accesso a supporto immediato per le vittime. Non sono previste modalità di contatto diverse da quelle digitali.

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Basta un click per trovare aiuto. Lo sportello “Ascol-Tiamo-Ci” amplia l’offerta di ascolto e lancia il nuovo sito internet contro la violenza e il maltrattamento. L’obiettivo è abbattere il muro del silenzio. Lo sportello della cooperativa sociale L’Abbraccio è nato due anni fa: uno spazio gratuito di ascolto, accoglienza e orientamento che si pone come un “porto sicuro” per donne e minori. L’Abbraccio è una realtà attiva sul territorio dal 2019 e specializzata nel contrasto alla violenza su donne e minori sotto la guida di Silvia Tofanelli, psicologa, psicoterapeuta ed esperta nel trattamento dei traumi e della violenza di genere e abusi. Lo sportello non opera come un’entità isolata, ma come una “sentinella del territorio”, concepita per intercettare i bisogni più sommersi e indirizzare le persone verso i servizi specifici e dedicati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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