Un ‘click’ contro la violenza Sportello online per avere aiuto

Basta un click per trovare aiuto. Lo sportello “Ascol-Tiamo-Ci” amplia l’offerta di ascolto e lancia il nuovo sito internet contro la violenza e il maltrattamento. L’obiettivo è abbattere il muro del silenzio. Lo sportello della cooperativa sociale L’Abbraccio è nato due anni fa: uno spazio gratuito di ascolto, accoglienza e orientamento che si pone come un “porto sicuro” per donne e minori. L’Abbraccio è una realtà attiva sul territorio dal 2019 e specializzata nel contrasto alla violenza su donne e minori sotto la guida di Silvia Tofanelli, psicologa, psicoterapeuta ed esperta nel trattamento dei traumi e della violenza di genere e abusi. Lo sportello non opera come un’entità isolata, ma come una “sentinella del territorio”, concepita per intercettare i bisogni più sommersi e indirizzare le persone verso i servizi specifici e dedicati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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