Un circo tanti animali mille polemiche Angelo Eliantonio | Tutto in regola possono esibirsi

Da anconatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il circo si trova nel parcheggio dello Stadio del Conero e le sue esibizioni sono previste dal 6 al 14 giugno. La struttura ospita diversi animali, attirando polemiche e discussioni. Non ci sono state segnalazioni di irregolarità nelle autorizzazioni o nelle condizioni di mantenimento degli animali, secondo quanto dichiarato da un rappresentante del circo. La questione rimane al centro di attenzione pubblica e politica.

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ANCONA – Continua a far discutere la presenza del circo con animali al parcheggio dello Stadio del Conero, i cui spettacoli sono previsti dal 6 al 14 giugno prossimi. Ieri a lamentarsi erano state diverse associazioni animaliste. Oggi, giovedì 4 giugno, la questione è stata trattata dal Consiglio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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