Un circo tanti animali mille polemiche Angelo Eliantonio | Tutto in regola possono esibirsi

Notizia in breve

Il circo si trova nel parcheggio dello Stadio del Conero e le sue esibizioni sono previste dal 6 al 14 giugno. La struttura ospita diversi animali, attirando polemiche e discussioni. Non ci sono state segnalazioni di irregolarità nelle autorizzazioni o nelle condizioni di mantenimento degli animali, secondo quanto dichiarato da un rappresentante del circo. La questione rimane al centro di attenzione pubblica e politica.