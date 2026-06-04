Ultimissime Juve LIVE | è finita con Vlahovic Canzi lascia le Women

Vlahovic ha lasciato la Juventus e Canzi ha annunciato le dimissioni dalle Women. La notizia si riferisce alle ultime ore in casa bianconera, con aggiornamenti in tempo reale. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi di queste decisioni. La situazione riguarda la squadra maschile e quella femminile, senza ulteriori informazioni su eventuali conseguenze o sviluppi futuri.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 04 giugno 2026. Brahim Diaz vuole restare a Madrid, ma c’è ancora una speranza per la Juve. Cosa deve succedere. Ore 20.40 – Brahim Diaz è stimatissimo da Spalletti, ma la sua volontà sembra essere chiarissima: vuole restare a Madrid e giocarsi le proprie carte. Ultime SOS 9 per la Juve, un solo nome da prendere (per ora) per il dopo Vlahovic Si o no – VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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