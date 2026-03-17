Ultimissime Juve LIVE | le novità sui rinnovi di Vlahovic e Spalletti

E' in corso un aggiornamento sulle trattative di rinnovo per Vlahovic e Spalletti. La Redazione di JuventusNews24 fornisce le ultime notizie in tempo reale sulle vicende che riguardano la squadra bianconera. Le novità più recenti sulle decisioni e le evoluzioni dei contratti vengono comunicate in queste ore, mantenendo i lettori informati sugli sviluppi.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 17 marzo 2026. Rinnovo Vlahovic Juve, cresce l’ottimismo in casa bianconera e spunta una data per il decollo della trattativa. Le ultimissime. Ore 08.53 – Rinnovo Vlahovic Juve, cresce l’ottimismo in casa bianconera e spunta una data per il decollo della trattativa. Le ultimissime Rinnovo Spalletti, gruppo squadra convinto dal lavoro del tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le novità sui rinnovi di Vlahovic e Spalletti Articoli correlati Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: le novità sui rinnovi di Locatelli e Vlahovic CALCIOMERCATO JUVENTUS: YILDIZ RINNOVA! LAVORI in CORSO per SPALLETTI e MCKENNIE... Tutto quello che riguarda Ultimissime Juve Temi più discussi: Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Intoccabili Juve, sfida per Alisson, novità McTominay: le news di oggi ?; Rinnovo Vlahovic: Juve offre 6 milioni, Yildiz guadagnerà di più. Udinese-Juventus 0-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Boga, gli highlightsAl 17° è Kalulu ad affondare la giocata: si inserisce bene da destra, la mette al centro ma non trova compagni piazzati bene in area. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte l’Udinese in Ser ... fanpage.it La deriva inaccettabile che ha assunto il caso Di Gregorio sui social: commenti bloccati, Spalletti riflette sulla JuveCalciomercato Juventus: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it La #Juve torna su #Greenwood Le ultimissime news x.com La Juve torna su Greenwood Le ultimissime news - facebook.com facebook