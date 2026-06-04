UGREEN è diventata partner ufficiale del Terra Wortmann Open 2026, uno dei tornei di tennis su erba più importanti. L’azienda utilizza lo slogan “Power for Your Game”. La collaborazione è stata annunciata il 4 giugno 2026 a Berlino. UGREEN è nota per le soluzioni di ricarica intelligenti e digitali. La partecipazione include il supporto come sponsor ufficiale del torneo.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BERLINO, 4 giugno 2026 PRNewswire — UGREEN, azienda leader mondiale nel settore delle ricariche intelligenti e delle soluzioni digitali, è partner ufficiale del Terra Wortmann Open 2026, uno dei tornei di tennis su erba più prestigiosi al mondo. Grazie a questa collaborazione, UGREEN punta a garantire un’esperienza fluida e senza interruzioni per tutta la durata del torneo. Portando la propria tecnologia in una competizione dal vivo, UGREEN mette in evidenza come la carica costante sia alla base delle prestazioni professionali e dei momenti di vita quotidiana. Power for Your Game Il Terra Wortmann Open, che si tiene ogni anno a Halle, in Germania, è uno dei principali tornei su erba e attira ogni estate l’attenzione di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - UGREEN partecipa al Terra Wortmann Open 2026 in qualità di partner ufficiale con lo slogan “Power for Your Game”

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