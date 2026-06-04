Ernesto Passaro ha criticato Cristiana Anania, affermando che alcuni ritraggono la realtà in modo distorto dopo aver mostrato il peggio di sé. Dopo la rottura tra i due, molti avevano sperato in una riconciliazione, ma attualmente non ci sono segnali di un ritorno di coppia. La relazione tra gli ex protagonisti del programma sembra essere definitivamente terminata.

Dopo l'addio di Ernesto Passaro e Cristiana Anania in molti speravano in una riconciliazione ma ad oggi sembra che la relazione tra gli ex volti di Uomini e Donne sia definitivamente conclusa. La loro storia d'amore sembrava procedere a gonfie vele dopo il programma, erano andati anche a convincere ma non è durata a lungo tra loro. Lei di recente è tornata a parlare della rottura dicendo che a livello caratteriale c'erano troppo divergenze, lo ha ribadito anche durante una diretta social. Alcune cose dette da Cristiana Anania hanno infastidito molto l'ex fidanzato, ha infatti rivelato di avere alcune prove di qualcosa che lui avrebbe fatto, tutti hanno pensato ad un tradimento. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - UeD, Ernesto Passaro contro Cristiana Anania: “Alcuni riscrivono la realtà dopo aver dato il peggio di sé”

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Chi è Ernesto Passaro, la scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne

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